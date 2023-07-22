«Лилль» объявил о переходе Самуэля Юмтити

Как сообщает официальный сайт клуба, защитник Самуэль Юмтити перешёл в «Лилль». Игрок стал свободным агентом и заключил контракт с клубом до 2025 года.
Ранее футболист выступал за «Барселону», однако контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. В каталонском клубе Юмтити так и не смог стать стабильным игроком стартового состава. В итоге он длительное время проводил в арендах. При этом стороны пытались договориться о расторжении контракта.
В прошлом сезоне Юмтити играл за «Лечче» по договору аренды и провёл 25 матчей в Серии А. Ориентировочная стоимость игрока составляет € 4 млн по данным портала Transfermarkt.
Футболист является воспитанником «Лиона» и в 2018 году выиграл чемпионат мира в составе сборной Франции.