Футболист ЦСКА рассказал, как просил у президента клуба деньги на автомобиль

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин рассказал, как просил президента клуба Гинера помочь в покупке автомобиля. Его слова передает «Чемпионат».
«Обратился к Гинеру: «Евгений Леннорович, поможете?» Он согласился, в счет будущей зарплаты мне выплатили деньги, чтобы я смог купить машину. В чем сила Гинера? Он для нас как второй отец», — сказал Набабкин.
Набабкин выступает за ЦСКА с 2010 года. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) футболист принял участие в 22 матчах, в которых ему удалось отметиться одним забитым голом. По информации портала, рыночная стоимость Набабкина составляет €100 тыс.
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