Канадская футболистка Синклер установила историческое достижение

Женская сборная Канады на чемпионате мира не смогла стартовать с победы. В рамках первого тура североамериканки разошлись миром с нигерийками – 0:0.
В стартовом составе канадок вышла 40-летняя нападающая Кристин Синклер. Этот чемпионат мира стал для неё седьмым в карьере, что является рекордным достижением в истории.
Синклер могла принести победу своей национальной команде, но в начале второго тайма не реализовала пенальти.
Также в группе с Канадой и Нигерией играют Австралия и Ирландия. Австралийки в первом туре победили со счётом 1:0.
Синклер является олимпийский чемпионкой. Она с 2000 года выступает за сборную Канады. На её счету более 300 матчей на международном уровне. Ей принадлежит абсолютный рекорд по голам за сборные среди мужчин и женщин.