Канадская футболистка Синклер установила историческое достижение

Женская сборная Канады на чемпионате мира не смогла стартовать с победы. В рамках первого тура североамериканки разошлись миром с нигерийками – 0:0.

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В стартовом составе канадок вышла 40-летняя нападающая Кристин Синклер. Этот чемпионат мира стал для неё седьмым в карьере, что является рекордным достижением в истории.

Синклер могла принести победу своей национальной команде, но в начале второго тайма не реализовала пенальти.

Также в группе с Канадой и Нигерией играют Австралия и Ирландия. Австралийки в первом туре победили со счётом 1:0.