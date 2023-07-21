Кривцов оценил своё попадание в список 40 лучших молодых дриблеров мира

«Конечно, приятно, когда тебя выделяют, но я себя не считаю дриблёром. Я больше командный игрок — отобрать, отдать передачу. Технику считаю своим сильным качеством. Но не обыгрыш соперника. У нас есть люди, которые должны это делать, создавать преимущество», — сказал Кривцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.