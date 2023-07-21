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Экс-футболист "Спартака" Ари заявил, что мечтает стать президентом красно-белых

Бывший нападающий московского «Спартака» Ари заявил, что мечтает стать президентом красно-белых. Его слова передает Sport24.

Бразильский футболист заявил, что мечтает стать президентом «Спартака»
© РИА Новости

«Всерьез я об этом пока не думал, так как мне в данный момент не хватает опыта. Однако мечта и выбор у меня один – должность президента в «Спартаке». Очень интересно будет попробовать себя в роли Федуна», – сказал Ари.

Последним клубом 36-летнего форварда был московский «Локомотив», за который он выступал на правах аренды. Также на счету Ари два матча за национальную сборную России.

В 2022 году Ари начал играть за «Атлетико Сеаренсе» из Серии С. Футболист также был спонсором клуба. По итогам сезона команда вылетела в Серию D.

В 2014 году он женился на гражданке России Наталье Грызловой, а в 2018-м получил российский паспорт.

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