Мбаппе пропустит предсезонное турне «ПСЖ» в Азии

По данным L’Equipe, руководство французского клуба приняло такое решение после товарищеского матча с «Гавром» (2:0), который состоялся в пятницу. В «ПСЖ» считают, что у форварда есть договоренность о переходе в мадридский «Реал» летом 2024 года, когда истечет срок контракта с парижской командой. Мбаппе повторил на этой неделе для себя, что его позиция не изменилась: он не хочет активировать опцию о продлении соглашения на сезон.