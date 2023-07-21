Мбаппе пропустит предсезонное турне «ПСЖ» в Азии

Нападающий «Пари Сен Жермен» Килиан Мбаппе не примет участие в предсезонном азиатском турне команды, сообщается на сайте команды.
По данным L’Equipe, руководство французского клуба приняло такое решение после товарищеского матча с «Гавром» (2:0), который состоялся в пятницу. В «ПСЖ» считают, что у форварда есть договоренность о переходе в мадридский «Реал» летом 2024 года, когда истечет срок контракта с парижской командой. Мбаппе повторил на этой неделе для себя, что его позиция не изменилась: он не хочет активировать опцию о продлении соглашения на сезон.
Игроки «Пари Сен Жермен» в субботу должны отправиться в Японию, где сыграют три товарищеских матча. Затем команда переберется в Южную Корею, где встретится с «Чонбук Моторс».
Ранее в СМИ сообщалось, что Мбаппе выразил желание покинуть «ПСЖ», также неоднократно появлялась информация о готовности форварда перейти в «Реал».
Нападающий выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Всего за команду Мбаппе провел 260 матчей, забил 212 мячей и отдал 98 голевых передач.