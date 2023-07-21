Главный редактор Napoli Magazine рассказал, какие российские клубы популярны в Европе

«Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» хорошо известны в Европе и в Италии» — главный редактор Napoli Magazine
Итальянский журналист, главный редактор Napoli Magazine Антонио Петраццуоло заявил, что «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» хорошо известны итальянским болельщикам.
Новый сезон МИР РПЛ стартует 21 июля матчем «Динамо» — «Краснодар». Прямую трансляцию встречи смотрите с 18:55 (мск) на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
— Какая российская команда самая популярная в Европе?
— «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» хорошо известны в Европе и в Италии. Но, наверное, в последние годы о «Зените» говорят чуть больше, чем об остальных российских командах из за работы Спаллетти в этом клубе.
— После снятия международного бана российские клубы смогут конкурировать с европейскими?
— Футбол всегда открыт для любого результата. Мы говорим, что мяч круглый… Что касается возвращения российских клубов в еврокубки, то я полагаю, что это произойдет только по окончании текущих событий в мире. Только тогда может появиться возможность, что российские клубы вернут в еврокубки.
— Как вы думаете, на каком уровне сейчас находится чемпионат России?
— Не могу конкретно ответить на этот вопрос, потому что не слежу за российским чемпионатом. Но Россия — крупнейшая страна мира, поэтому российский чемпионат, безусловно, может расти и становиться сильнее, чем он есть сейчас, — приводит слова Петраццуоло «РБ Спорт».