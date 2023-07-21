Главный редактор Napoli Magazine рассказал, какие российские клубы популярны в Европе

Итальянский журналист, главный редактор Napoli Magazine Антонио Петраццуоло заявил, что «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» хорошо известны итальянским болельщикам.

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Новый сезон МИР РПЛ стартует 21 июля матчем «Динамо» — «Краснодар». Прямую трансляцию встречи смотрите с 18:55 (мск) на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

— Какая российская команда самая популярная в Европе?

— «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» хорошо известны в Европе и в Италии. Но, наверное, в последние годы о «Зените» говорят чуть больше, чем об остальных российских командах из за работы Спаллетти в этом клубе.

— После снятия международного бана российские клубы смогут конкурировать с европейскими?

— Футбол всегда открыт для любого результата. Мы говорим, что мяч круглый… Что касается возвращения российских клубов в еврокубки, то я полагаю, что это произойдет только по окончании текущих событий в мире. Только тогда может появиться возможность, что российские клубы вернут в еврокубки.

— Как вы думаете, на каком уровне сейчас находится чемпионат России?