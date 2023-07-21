Футбольный клуб «Сатурн» сменил название

«С огромным удовольствием сообщаем о пролонгации договора с нашими друзьями и партнёрами — БК «Леон». Новое соглашение будет включать больше опций и совместных активностей, что сделает наше сотрудничество более взаимовыгодным и будет нацелено на то, чтобы удовлетворить запросы наших болельщиков. Надеемся, наше партнёрство с БК «Леон» будет и дальше расширяться и станет ещё более плодотворным, что позволит ФК «Леон Сатурн» продолжать развиваться и ставить амбициозные задачи», — сказал директор клуба РомаРоман Широков.