«Краснодар» обыграл «Динамо» в матче 1-го тура РПЛ

Сегодня, 21 июля, прошёл матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Краснодаром». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток матча прозвучал в 19:00 по московскому времени. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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На 27-й минуте встречи нападающий Джон Кордоба открыл счёт в матче и вывел «Краснодар» вперёд. После грубой ошибки защитника московской команды Роберто Фернандеса Эдуард Сперцян совершил перехват и отдал голевую передачу на Кордобу, который реализовал свой момент. На 35-й минуте матча Александр Черников, после передачи Кордобы удвоил преимущество гостей в матче — 0:2. После второго тайма на 53-й минуте Жоау Батчи сделал счёт в матче разгромным — 0:3. На 61-й минуте матча Фёдор Смолов отыграл один один мяч и установил окончательный счёт в матче – 1:3.