Конате рассказал о повреждениях после матча с «Крыльями Советов»

Нападающий грозненского «Ахмата» Мохамед Конате рассказал «Матч ТВ», какие повреждения получил в матче с «Крыльями Советов».

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В субботу в матче первого тура МИР РПЛ грозненцы на своем поле уступили «Крыльям Советов» со счетом 1:2. В составе гостей отличились Антонио Гарре (13 минута) и Сергей Бабкин (85). В добавленное ко второму тайму время нападающий хозяев Гамид Агаларов один мяч отыграл.

— Упал на руку, немного больно. Еще чувствую спазм в ноге, но все нормально. Был сильный удар, все будет нормально — один день отдохну и будем работать дальше, — сказал Конате «Матч ТВ».

— Казалось, что «Ахмат» должен был забить в первые несколько минут. Было такое ощущение?