Смолов вышел на шестое место по количеству голов в чемпионатах России
Нападающий московского "Динамо" Федор Смолов забил 105-й мяч в чемпионатах России.
В матче первого тура РПЛ "Динамо"в пятницу принимало "Краснодар". Встреча завершилась поражением московской команды со счетом 1:3.
В составе хозяев автором единственного забитого мяча стал нападающий Федор Смолов. Этот гол стал для форварда 105-м в играх чемпионата страны. Смолов благодаря этому вышел на шестое место в истории Чемпионатов России, опередив Романа Павлюченко.
Лидирует Артем Дзюба - 156 голов, на втором месте Олег Веретенников - 143, у Александра Кержакова - 139.