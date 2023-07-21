Смолов вышел на шестое место по количеству голов в чемпионатах России

В составе хозяев автором единственного забитого мяча стал нападающий Федор Смолов. Этот гол стал для форварда 105-м в играх чемпионата страны. Смолов благодаря этому вышел на шестое место в истории Чемпионатов России, опередив Романа Павлюченко.