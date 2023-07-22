"Ахмат" в матче первого тура РПЛ проиграл "Крыльям Советов"

В субботу вечером в первом туре чемпионата страны "Ахмат" уступил дома самарским "Крыльям Советов" - 1:2 (0:1). Открыл счет голам нового сезона на арене в Грозном аргентинский полузащитник гостей Бенхамин Гарре. В конце игры 20-летний волжанин Сергей Бабкин провел второй мяч, а форвард хозяев Гамид Агаларов реализовал пенальти.

© Пресс-служба ФК "Ахмат"

Летом нынешние соперники в медийном футболистом пространстве остаются, пожалуй, одними из самых незаметных в РПЛ. "Ахмат" попал в него лишь при обсуждении возможного перехода в столичный "Локомотив" Мохамеда Конате (но в итоге лучший снайпер из сборной Буркина Фасо остался в команде), а волжане во время ухода в питерский "Зенит" Александра Коваленко (правда, креативный хавбек все равно покидал клуб из-за истечения срока аренды).

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Что касается задач не предстоящий сезон, то от питомцев главного тренера Сергея Ташуева, неожиданно, для многих поднявшихся на пятое место, ждут дальнейшего прогресса (в Чечне давно мечтают о медалях первенства). А вот что ожидать от команды его коллеги Игоря Осинькина, потерявшей за пару лет с десяток молодых талантов, да еще и выбывшего надолго из-за травмы своего бомбардира Владимира Писарского, вряд ли кто сегодня определенно может сказать.

Да и последняя новость из стана волжан оказалась не совсем напрямую связана с чисто игровыми делами: на поле "Ахмат-Арены" гости выйдут в новой форме, в которой, как сообщили в клубе, "в надписи "САМАРА" на футболках использованы фрагменты картины, которую болельщики нарисовали на одном из домашних матчей".

В знойный июльский вечер (к началу встречи в Грозном по-прежнему стояла 30-градусная жара) хозяева, несмотря на такую погоду, предложили сопернику довольно высокие скорости и отметились двумя плотными выстрелами из неплохих позиций. Правда, и гости только отбиваться вовсе не собирались, ответив неплохим ударом Бенхамина Гарре в нижний угол (Георги Шелия в броске перевел мяч на угловой).

Зато следующий выпад аргентинца оказался результативным. Гарре справа вошел в штрафную, на замахе обманул троих соперников, сместился в центр и метров с 13-ти мощно пробил над голкипером грозненцев - 0:1, 12-я минута.

"Ахмат" перед своими болельщиками попробовал как можно быстрее исправить ситуацию, заставив волжан (у них уже 23-й минуте получил травму и покинул поле основной форвард Дмитрий Цыпченко) временами защищаться практически всеми полевыми игроками. И пробить эту стену грозненцам никак не удавалось: их снайперу Конате лишь однажды удалось опасно пробить головой метров с восьми, но прямо в руки Богдану Овсянникову.

А на последней минуте тайма "Крылья Советов" могли дважды забить, однако Роман Ежов и Амар Рахманолич во время стремительных контратак свои отличные шансы не реализовали.

После перерыва - явно к немалому удивлению фанатов хозяев - использовавшие уже три замены волжане завладели мячом и провели несколько симпатичных комбинаций с участием всех футболистов атакующей линии. Одну из них на 58-й минуте, казалось, наверняка завершал Гарре, но его удар с нескольких метров успел заблокировать защитник хозяев. Вскоре выстрел аргентинца со штрафного Шелия с трудом вытащил из нижнего левого угла.

Немного обескураженный таким развитием событий "Ахмат" оперативно ответил лишь дальними ударами Конате и Владислава Камилова (причем двумя), которые опасности для чужих ворот не представляли. Очень старался и вышедший на замену лучший бомбардир сезона 2021/2022 Гамид Агаларов, но и ему в штрафной соперника получить мяч никак не удавалось.

И только когда грозненцы бросили все силы в атаку, то у них стали появляться моменты для удара по воротам из пределов штрафной (дважды был близок к успеху Конате), но каждый раз защитники гостей успевали блокировать эти удары.

Зато 20-летний Сергей Бабкин в одной из контратак красиво обыграл в центре штрафной подряд троих оппонентов и пробил мимо голкипера - 0:2, 85-я минута.

В уже добавленное время после подсказки ВАР главный судья Сергей Карасев за игру рукой футболиста гостей назначил пенальти, с которого Агаларов сократил разрыв в счете - 1:2, 90+4-я минута.