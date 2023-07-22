«Барселона» определилась с капитанами на новый сезон

Помогать 31-летнему Серхи Роберто на правах вице-капитанов будут Марк-Андре тер Штеген, Рональд Араухо и Френки де Йонг. Фамилии приведены в иерархическом порядке. Капитанов определили путём голосования, проведённого игроками в Лос-Анджелесе, где команда проводит межсезонные сборы.

До этого Серхи Роберто в течение двух сезонов был третьим капитаном «Барселоны». Это звание он получил после ухода из клуба Лео Месси в 2021 году. Первыми двумя капитанами с тех пор были Серхио Бускетс и Жерар Пике.