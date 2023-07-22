Российский футболист рассказал об уровне зарплат в низших лигах

Российский полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов рассказал об уровне зарплат в низших лигах. Его слова приводит «Чемпионат».

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Футболист заявил, что, выступая во второй лиге в 2020 году, получал прожиточный минимум — 11 тысяч рублей. Он подчеркнул, что иногда получал премиальные, а также не платил за жилье.

«Нам привозили продукты, по очереди дежурили по кухне. Варили макароны, пельмени, картошку, курицу», — добавил Кривцов.

В 2020 году Кривцов выступал во второй лиге за «Муром», а позднее перешел во владимирское «Торпедо». Он начал играть за клуб Российской премьер-лиги «Краснодар» в 2021 году.