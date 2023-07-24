В «Зените» рассказали, почему Эракович не перешел в «Спартак»

«Если бы мы не сделали контрпредложения «Црвене Звезде», футболист играл бы в «Спартаке». Но мы воспользовались нашими партнерскими соглашениями с «Црвеной Звездой» не потому, что Эракович мог оказаться в «Спартаке».



В данном случае Страхиня Эракович никого не обманывал и не предавал. Мы очень рады, что успели воспользоваться опцией преимущественного приобретения игрока в установленный срок», — сказал Медведев.