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Гендиректор "Зенита" Медведев заявил, что Эракович мог перейти в "Спартак" в отсутствие контрпредложения

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что защитник Страхиня Эракович не обманывал «Спартак» перед своим переходом. Его слова передает «Матч ТВ».

В «Зените» рассказали, почему Эракович не перешел в «Спартак»
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«Если бы мы не сделали контрпредложения «Црвене Звезде», футболист играл бы в «Спартаке». Но мы воспользовались нашими партнерскими соглашениями с «Црвеной Звездой» не потому, что Эракович мог оказаться в «Спартаке».

В данном случае Страхиня Эракович никого не обманывал и не предавал. Мы очень рады, что успели воспользоваться опцией преимущественного приобретения игрока в установленный срок», — сказал Медведев.

23 июля «Зенит» объявил о переходе Эраковича. Контракт с игроком подписан по схеме 4+1.

В прошлом сезоне Эракович провел в Высшей лиге Сербии 26 матчей, отметившись одной результативной передачей. Этим летом в «Спартаке» заявляли о заинтересованности игроком.

В летнее трансферное окно сине-бело-голубые пополнились бывшим защитником ЦСКА Марио Фернандесом. Контракт с ним подписан по схеме 1+1.

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