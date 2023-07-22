Акинфеев установил рекорд чемпионатов России

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев установил рекорд по числу сезонов в чемпионатах России. Об этом пишет «Спорт-экспресс».

Акинфеев дебютировал в Российской премьер-лиге в мае 2003 года. За 20 лет принял участие в 544 матчах.

В субботу, 22 июля, он вышел на поле в матче первого тура РПЛ против екатеринбургского «Урала» и начал свой 21-й сезон в рамках турнира.

По этому показателю он обошел легендарных футболистов Дмитрия Лоськова и Александра Анюкова.

Вместе с тем, юбилейный матч оказался для него неудачным - ЦСКА проиграл «Уралу» со счетом 1:2. Счет в поединке открыл Тимур Аюпов, который переправил мяч в ворота после ошибки Акинфеева.

Даниэль Мишкич удвоил преимущество «Урала», реализовав пенальти на 54-й минуте игры. Единственный мяч армейцев забил форвард Антон Заболотный. Красно-синие проиграли екатеринбургскому клубу впервые с 1995 года.

Напомним, что голкипер - воспитанник ЦСКА. Вместе с армейцами вратарь выиграл Кубок УЕФА, шесть чемпионатов России и по семь Кубков и Суперкубков страны.