«Зенит» обыграл «Пари НН»

В субботу, 22 июля, на стадионе «Нижний Новгород» состоялась встреча «Пари Нижний Новгород» и петербургского «Зенита» в рамках матча первого тура нового сезона российской Премьер-лиги. Главным арбитром матча стал Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.

Так, на 51-й минуте футболисты Нижнего Новгорода остались в меньшинстве — красную карточку получил защитник Виктор Александров. Он сбил с ног Зелимхана Бакаева у своей штрафной. Изначально ему показали желтую карточку, но позже арбитр Иванов отменил свое первоначальное решение.