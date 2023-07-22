«Локомотив» ушел от поражения в матче РПЛ с «Рубином»

Казанский футбольный клуб "Рубин" со счетом 2:2 сыграл вничью с московским "Локомотивом" в гостевом матче первого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу на "РЖД-Арене".

В составе "Рубина" забитыми мячами отметились Мирлинд Даку (3-я минута) и Джоэль Фамейе (58). У "Локомотива" голы забили Наир Тикнизян (23) и Вильсон Изидор (87). "Рубин" объявил о переходе Даку 11 июля. Косовский нападающий перешел в казанский клуб из хорватского "Осиека".

Защитник "Рубина" Илья Рожков сделал результативную передачу в эпизоде с первым голом и стал самым молодым автором голевого паса в истории клуба. Футболист записал результативное действие на свой счет в возрасте 18 лет и 115 дней, опередив по этому показателю грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелию (18 лет и 299 дней).