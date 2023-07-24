Полузащитник Зиньковский высказался о победе «Спартака» над «Оренбургом»

«Непростая победа. Наверное, это был флешбэк из прошлого сезона — там как раз были такие матчи. Хотелось бы попроще побеждать: забивать свои моменты — в таком случае игра была бы закончена. А так вышли неудачно на второй тайм… И поплатились за это. Но наши камбэки — это стандартная ситуация», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.