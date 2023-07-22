«Монако» предложило «Зениту» € 25 млн за Ренана

Французский «Монако» сделал официальное предложение санкт-петербургскому «Зениту по бразильскому защитнику сине-бело-голубых Роберту Ренану , предложив € 25 млн за игрока. Об этом сообщает журналист Жорже Никола на своём Youtube-канале.

По информации источника, французский клуб уже отправил официальное предложение санкт-петербургскому клубу по 19-летнему футболисту в размере € 25 млн. «Зенит» , пока ещё, не успел ответить на предложение французской стороны.

19-летний Ренан выступает за «Зенит» с января 2023 года, он стал частью сделки по переходу Юри Алберто в «Коринтианс». За российскую команду защитник успел провести 11 матчей, не отметившись результативными передачами. С «Зенитом» Ренан уже выиграл два трофея. Ранее игрок сообщал, что не намерен уходить из петербургской команды.