В итальянском клубе заявили, что не хотят иметь дело с россиянами

«Правда ли, что мы не продали Рожерио в московский «Спартак» по этическим причинам? Совершенно верно. Переговоры вел его агент, было очень серьезное предложение в размере € 8 млн, и, учитывая все это как владельцы и руководство, мы решили не действовать. Этические причины: мы не хотим иметь дело с россиянами.



Мы хотели, чтобы наша совесть была чиста, не вести дела с определенной страной», — сказал Карневали.