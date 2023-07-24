Лео Месси показал свой класс в первом же матче за "Интер" Майами

Лионель Месси еще не отыграл полного матча за свой новый клуб "Интер" Майами, а уже сотворил магию. В матче Кубка лиг против мексиканского "Крус Асуль" аргентинец вышел на замену и в добавленное время принес своей команде победу ударом со штрафного. Первую за 12 матчей.

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"Интер" выступает в североамериканской Высшей футбольной лиге (МЛС), но дебютировать за "цаплей" (прозвище клуба) Месси предстояло совсем в другом турнире. Кубок лиг появился в 2019 году и поначалу в нем принимали участие по четыре клуба из МЛС и Лиги MX - высшего мексиканского футбольного дивизиона. В этом году впервые за трофей борются все 47 команд из обеих лиг, которые синхронно сделали перерыв в своих чемпионатах.

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Две лучшие команды из МЛС и Лиги MX автоматически получили место в плей-офф. Остальные 45 разбиты на 15 групп, из которых в 1/16 финала выйдут по два клуба. Для "Интера" Майами турнир особенно важен, учитывая удручающее положение в МЛС. В Восточной конференции (МЛС устроена по схожему принципу с другими спортивными лигами Северной Америки) "цапли" идут на последнем 15-м месте и им надо шибко постараться, чтобы попасть в плей-офф. В сложившейся ситуации Кубок лиг - еще один шанс для "Интера" получить путевку в североамериканскую Лигу чемпионов (туда квалифицируются три лучших команды турнира). Месси приехал аккурат к первому туру группового этапа Кубка.

Конечно, дебют Месси вызвал ажиотаж. Цены на самые дешевые билеты на 21-тысячный домашний стадион "Интера" взлетели до 314 долларов, за самые дорогие нужно было выложить 23 тысячи (!) "зеленых". Лучшая иллюстрация того как Лео уже помог популяризации футбола в Северной Америке - вип-ложа "Интера" на матче. Кого там только не было: легенда тенниса Серена Уильямс, светская львица Ким Кардашьян, баскетболист Леброн Джеймс. Но все они оказались в тени великого аргентинца. Месси вышел на замену на 54-й минуте и сразу получил капитанскую повязку. Это был первый матч Лионеля за два месяца, но даже не в лучшей форме Месси выделялся на поле. А в концовке стал главным героем встречи, забив штрафной на четвертой добавленной минуте. Таких голов у Лео за карьеру накопилось хоть отбавляй, но вряд ли они вызывали слезы у Дэвида Бекхэма. А тут англичанин, являющийся совладельцем "Интера", не сдержался и расплакался. Ничего удивительного: пригласить Месси в Майами было именно его мечтой.

Разумеется, после матча аргентинец рассуждал о важности победы в дебютном матче, о желании забить - этого от него все ожидали. Но даже в послематчевом интервью Месси сумел удивить. Свой гол он неожиданно посвятил одноклубнику, 20-летнему Иану Фрею. Парень два года восстанавливался после разрыва крестообразных связок, вышел на поле и снова получил травму, отыграв всего полчаса.

"Позвольте мне посвятить эту победу Иану Фрею, которому было очень тяжело в раздевалке от полученной травмы. Он вернулся после серьезных повреждений, и сегодня ему не повезло снова сломаться", - сказал Месси. А бедняге парню от такого внимания наверняка полегчало.