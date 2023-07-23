"Зенит" объявил о переходе защитника Эраковича, которым интересовался "Спартак"

Центральный защитник сборной Сербии Страхиня Эракович стал игроком "Зенита". О переходе защитника "Црвены Звезды" в воскресенье сообщил официальный сайт "Зенита". Контракт с футболистом подписан на четыре года с возможностью продления еще на один сезон.

Ранеев СМИ сообщалось о том, что "Зенит" заплатит за игрока 7 миллионов евро. Ожидается, что Эракович на правах аренды продолжит выступать за "Црвену Звезду".