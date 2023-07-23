"Зенит" объявил о переходе защитника Эраковича, которым интересовался "Спартак"
Центральный защитник сборной Сербии Страхиня Эракович стал игроком "Зенита". О переходе защитника "Црвены Звезды" в воскресенье сообщил официальный сайт "Зенита". Контракт с футболистом подписан на четыре года с возможностью продления еще на один сезон.
Ранеев СМИ сообщалось о том, что "Зенит" заплатит за игрока 7 миллионов евро. Ожидается, что Эракович на правах аренды продолжит выступать за "Црвену Звезду".
Ранее в переходе Эраковича был заинтересован московский "Спартак", но клуб из Санкт-Петербурга воспользовался пунктом в договоре с "Црвеноц Звездой" и выкупил футболисиа, который в июне прошлого года дебютировал за сборную Сербии.