«Спартак» хочет купить защитника «Селтика»

Московский «Спартак» заинтересован в приобретении нового центрального защитника. Об этом сообщает издание Football Scotland.

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По информации источника, новой целью красно-белых стал шведский защитник шотландского «Селтика» Карл Старфельт. В ближайшие дни «Спартак» должен сделать официальное предложение шотландцам по переходу шведа.

28-летний Старфельт имеет опыт игры в России. В июле 2019 года он перешёл в казанский «Рубин», где играл до июля 2021 года. Казанцы продали шведского защитника в «Селтик» за € 5 млн.

В 39 матчах РПЛ за карьеру Старфельт забил три гола и сделал одну результативную передачу.

В прошлом сезоне Старфельт сыграл за «Селтик» 37 матчей во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и одним голевым пасом.