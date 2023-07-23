Боккетти надеется, что футболисты "Спартака" смогут выиграть РПЛ

Чемпион России по футболу в составе московского "Спартака" Сальваторе Боккетти надеется на победу красно-белых в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам текущего сезона. Об этом он в воскресенье рассказал ТАСС.
"Спартак" 23 июля дома со счетом 3:2 победил "Оренбург" в матче первого тура РПЛ.
"Отличный матч, хорошо, что выиграли. Какие шансы у Спартака на чемпионство в этом году? Надеюсь, что будут чемпионами. Все играли сегодня хорошо", - сказал Боккетти.
В прошлом сезоне "Спартак" финишировал третьим по итогам РПЛ. В последний раз красно-белые становились чемпионами России в сезоне-2016/17.