Малком продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Почему "Зенит" согласился продать главную звезду РПЛ

В «Зените» полагают, что Клаудиньо может заинтересовать клубы из Саудовской Аравии
«Зенит» отклонил предложение «Фламенго» по трансферу полузащитника Клаудиньо, сообщил журналист Хулио Мигель Нето.
Руководство «Фламенго» пессимистично настроено, потому что «Зенит» недоволен предложенной формой и суммой оплаты трансфера. По мнению петербуржцев, сумма не соответствует уровню игрока.
Также в «Зените» полагают, что Клаудиньо может заинтересовать клубы из Саудовской Аравии, как это произошло с Малкомом, перешедшим в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.
Клаудиньо перешел в «Зенит» из «Ред Булл Брагантино» летом 2021 года. Сумма трансфера составила 12 млн евро. Контракт 26-летнего полузащитника с питерским клубом рассчитан до лета 2027 года.
В 30 матчах прошлого сезона Клаудиньо забил 5 голов и сделал 12 голевых передач. В двух матчах этого сезон он не отметился результативными действиями.