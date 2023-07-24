Мбаппе предпочёл провести сезон на скамейке «ПСЖ» переходу в «Аль-Хиляль»

«Давление ещё больше укрепляет решимость игрока. Если ему придётся сидеть на скамейке запасных, он будет [делать это]. Но посмотрим, как долго, потому что скоро стартует Лига чемпионов… Если «ПСЖ» будет побеждать, то всё хорошо, но что, если дела пойдут не так, а на трибунах бездействует игрок такого уровня?..» — приводит слова одного из людей из окружения Мбаппе издание Relevo.