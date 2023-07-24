Мбаппе предпочёл провести сезон на скамейке «ПСЖ» переходу в «Аль-Хиляль»
В «ПСЖ» готовы принять предложение в € 300 млн от «Аль-Хиляля» или рассмотреть подобные варианты от любого другого клуба, пытаясь избавиться от ставшего опальным Килиана Мбаппе. Однако сам игрок не намерен переезжать из Парижа в Саудовскую Аравию.
Каким бы выгодным ни было предложение, которое получит «ПСЖ», клуб обязан согласовать его с игроком, чтобы сделка состоялась. Парижане не могут заставить Мбаппе подписать контракт с командой, в которую он не хочет переходить, а сам Мбаппе не хочет играть в Аравии. Источники, близкие к игроку, сообщают, что на него оказывается давление, но сам Килиан готов идти до конца в своём решении доработать последний год контракта с «ПСЖ».
«Давление ещё больше укрепляет решимость игрока. Если ему придётся сидеть на скамейке запасных, он будет [делать это]. Но посмотрим, как долго, потому что скоро стартует Лига чемпионов… Если «ПСЖ» будет побеждать, то всё хорошо, но что, если дела пойдут не так, а на трибунах бездействует игрок такого уровня?..» — приводит слова одного из людей из окружения Мбаппе издание Relevo.
Мбаппе мечтает о победе в Лиге чемпионов — если не с «ПСЖ», то с «Реалом». Но сделать это в Аравии уж точно невозможно.