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Объявлены судейские назначения на матчи 1-го тура Пути РПЛ в Кубке России

Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на матчи 1-го тура группового этапа Пути РПЛ в Кубке России. Так, центральный матч тура «Краснодар» – «Спартак» обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

Объявлены судейские назначения на матчи 1-го тура Пути РПЛ в Кубке России
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25 июля (вторник)

«Локомотив» – «Урал»: судья – Артур Фёдоров, ассистенты судьи – Дмитрий Семёнов, Рустам Мухтаров; резервный судья – Евгений Турбин; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Пари НН» – «Динамо»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Владимир Москалёв; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Алексей Лунёв; инспектор – Алексей Резников.

«Зенит» – «Ахмат»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Сергей Каруненко; резервный судья – Андрей Фисенко; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Сергей Зуев.

26 июля (среда)

«Оренбург» – ЦСКА: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Андрей Гурбанов, Варанцо Петросян; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Артём Любимов; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Игорь Синер.

«Крылья Советов» – «Балтика»: судья – Роман Сафьян, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Илья Елеференко; резервный судья – Вера Опейкина; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Виктор Кулагин.

«Факел» – «Сочи»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Денис Березнов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Алексей Тюмин.

«Ростов» – «Рубин»: судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Хамид Талаев; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Вячеслав Харламов.

27 июля (четверг)

«Краснодар» – «Спартак»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Олег Соколов.

Футбол, Рафаэль Шафеев, Роман Сафьян, Виктор Кулагин, Евгений Буланов, Павел Кукуян, Николай Волошин, Павел Шадыханов, Николай Еремин, Илья Елеференко, Василий Казарцев, Дмитрий Сафьян, Наиль Сейфетдинов, Андрей Веретешкин, Максим Гаврилин, Валерий Данченко, Игорь Демешко, Артур Федоров, Константин Шаламберидзе, Денис Березнов, Владимир Москалев, Владислав Безбородов, Антон Фролов, Роман Галимов, Игорь Синер, Сергей Лапочкин, Евгений Турбин, Виталий Мешков, Сергей Карасев, Алексей Резников, Андрей Фисенко, Алексей Сухой, Александр Богданов, Алексей Ширяев, Игорь Панин, Сергей Зуев, Алексей Лунев, Роман Усачев, Дмитрий Чельцов, Кирилл Левников, Артем Любимов, Арам Петросян, Сергей Чебан, Олег Соколов, Дмитрий Семенов, Сергей Иванов, Крылья Советов, Динамо, РФС, Зенит, Спартак, ФК "Урал"
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