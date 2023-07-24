Объявлены судейские назначения на матчи 1-го тура Пути РПЛ в Кубке России

Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на матчи 1-го тура группового этапа Пути РПЛ в Кубке России. Так, центральный матч тура «Краснодар» – «Спартак» обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.