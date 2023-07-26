Экс-защитник «Динамо» предрек Дзюбе скорое завершение карьеры

«Есть ли у него будущее в футболе с таким подходом? Нет, полагаю, Дзюба четко дал понять, что его приоритет — ютуб.



Люди зарабатывают там большие деньги, но с такими приоритетами его профессиональная карьера быстро закончится. Игра в футбол требует полной самоотдачи и концентрации», — сказал Уилкшир.