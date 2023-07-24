Мелехин прокомментировал интерес к себе «Спартака»

Защитник «Ростова» Виктор Мелехин заявил «РБ Спорт», что ничего не знает об интересе к себе со стороны «Спартака».

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— Появились слухи, что вами интересуется «Спартак»?

— Мной? Первый раз слышу.

Мелехин выступает за основной состав «Ростова» с 2021 года. В минувшем сезоне 19 летний игрок провел 34 матча и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 3,5 млн евро.