Алиев рассказал о российской поддержке в развитии мини-футбола в Китае

"Могу смело утверждать, что при поддержке АМФР мини-футбол в Китае получил достаточно широкое развитие, особенно на школьном и студенческом уровнях, тем более что эта страна обладает мощной спортивной инфраструктурой, - сказал Алиев. - Китай - очень надежный и верный соратник, они смело перенимают лучший опыт других стран, приглашают сильных специалистов, готовы учиться и вкладывать в это средства. Не случайно министр спорта нашей страны Олег Матыцин выделяет Китай как одного из приоритетных партнеров, а также высоко оценивает принятую там модель централизованного управления спортом со стороны государства, заимствованную у СССР".