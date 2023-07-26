Аршавин объяснил, на ком лежат функции спортивного директора в «Зените»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал «Матч ТВ», между кем в правлении клуба распределены обязанности спортивного директора.

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Состав правления «Зенита» был утвержден в понедельник. Решение об изменении структуры управления клубом было принято советом директоров в июне. Был создан новый коллегиальный исполнительный орган — правление. Кроме Аршавина в состав правления вошли председатель правления Александр Медведев, главный тренер Сергей Семак, заместитель генерального директора — исполнительный директор Максим Погорелов, директор юридического департамента Олег Задубровский, заместитель генерального директора по безопасности и защите информации Александр Васильев, заместитель генерального директора по инфраструктуре Владимир Литвинов, директор по коммуникациям Жанна Дембо и директор коммерческого департамента Алексей Пак.

— Что изменит для вас этот статус в организационном или процедурном плане, учитывая, что в правление вошли люди, которые и так управляли клубом?

— Пока не знаю, но на первый взгляд, ничего. Новых полномочий на меня не возлагали, дополнительный фронт работ не возникал, зарплата осталась прежней.

— Вы заместитель генерального директора по спортивному развитию, в то время как спортивного директора в клубе нет. Можно сказать, что эта должность отчасти перекрывается вашей?

— Нет, обязанности спортивного директора распределены между Александром Ивановичем [Медведевым] и Сергеем Богдановичем [Семаком]. Решения на данном направлении принимают они.