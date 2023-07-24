Футболисты "Торпедо" победили "Химки" в матче Первой лиги

Московский футбольный клуб "Торпедо" со счетом 2:1 победил подмосковные "Химки" в матче второго тура Мелбет - Первой лиги. Встреча прошла на "Арене-Химки" в понедельник.

В составе победителей отличились Йорди Рейна (6-я минута) и Владимир Москвичев (90+3). У хозяев голом отметился Илья Берковский (63). В прошедшем сезоне обе команды играли в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ).

После двух туров "Торпедо" набрало шесть очков из шести возможных. Столько же набрали тольяттинский "Акрон" и "СКА-Хабаровск". Подмосковная команда не набрала очков по итогам двух туров, так же как и астраханский "Волгарь", краснодарская "Кубань" и ярославский "Шинник".