Опубликован список самых высокооплачиваемых футболисток ЧМ-2023

Известное издание Forbes на своём официальном сайте опубликовало топ-15 самых высокооплачиваемых футболисток, выступающих на проходящем в эти дни в Австралии и Новой Зеландии женском чемпионате мира 2023 года.

© Чемпионат.com

Самой высокооплачиваемой футболисткой оказалась нападающая сборной США Алекс Морган, зарабатывающая $ 7,1 млн. Примечательно, что бóльшая часть из этих денег, а именно $ 6,3 млн приходится на сторонние доходы, не связанные непосредственно с игрой спортсменки.

Полностью топ-15 самых высокооплачиваемых футболисток, выступающих на чемпионате мира – 2023, года выглядит следующим образом: