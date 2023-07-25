Российский футболист пропустит еврокубковый матч из-за санкций Швеции

Страна отказала 28-летнему защитнику в визе для въезда в страну. В связи с этим, он не сможет сыграть против «Кальмара» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Встреча состоится 27 июля в Швеции. Ответный поединок пройдет в Ереване 3 августа.