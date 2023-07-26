ЦСКА со счетом 6:0 разгромил "Оренбург" в Кубке России

Московский ЦСКА в гостях разгромил "Оренбург" со счетом 6:0 в первом туре группового раунда Кубка России.

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Главные тренеры обеих команд в этом матче дали отдохнуть своим лидерам перед вторым туром РПЛ, матчи которого пройдут в ближайшие выходные.

И резервисты ЦСКА с поставленной задачей справились на отлично. Начало разгрому положил на 12-й минуте Ярослав Арбузов. Спустя несколько минут голкипер хозяев Алексей Кеняйкин за фол последней надежды против все того же Арбузова был изгнан с поля.

Оставшись вдесятером "Оренбург" до перерыва пропустил еще трижды: отличились Бактиер Зайнутдинов, Милан Гаич и Федор Чалов.