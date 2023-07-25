Футболисту из РФ не выдали визы для участия в матче Лиги конференций в Швеции

Российскому футболисту и тренеру «Пюника» не выдали визы для участия в матче Лиги конференций в Швеции
Российский футболист «Пюника» Михаил Коваленко и тренер армянского клуба Роман Монарев не получили визы для въезда с командой в Швецию на первый матч 2 го квалификационного раунда Лиги конференций с «Кальмаром», сообщила «Матч ТВ» пресс секретарь команды Лиана Мкртчян.
Посольство Германии в Ереване, куда обратился «Пюник» для получения виз, отказало только сотрудникам клуба с российскими паспортами. Ранее Коваленко и Монареву также отказали в визе в литовском посольстве перед ответным матчем 1 го квалификационного раунда турнира с эстонским клубом «Транс».
— Вновь у нас та же проблема, в посольстве даже не приняли их заявления. Не помог даже разговор одного из чиновников УЕФА с послом, — сказала Мкртчян «Матч ТВ».
Матч «Кальмар» — «Пюник» пройдет 27 июля.