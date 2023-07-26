«Ростов» обыграл «Рубин» в матче Кубка России

«Ростов» обыграл казанский «Рубин» в матче группового этапа Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча прошла в Ростове и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в этой игре забил полузащитник хозяев Иван Комаров на 60-й минуте.

Далее «Ростов» сыграет в рамках турнира в гостях с «Уралом» 8 августа. «Рубин» в этот же день примет на своей арене «Локомотив».