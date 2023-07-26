Защитник «Сочи» рассказал, как помог клубу в трансфере Крамарича

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич рассказал, как помог клубу в трансфере полузащитника Мартина Крамарича.

© Соцсети

В первом туре МИР РПЛ сочинцы обыграли «Балтику» со счетом 2:0, голами в составе команды отметились Дркушич и Крамарич.

— В матче против «Балтики» забил ты и твой соотечественник Мартин Крамарич. Что это за новая связка нападающих?

— Ха ха, это просто класс, что нам удалось забить в этой игре. Это был особенный вечер, я очень рад за Мартина, который приехал к нам, в новую для себя страну. Считаю, что он отлично провел для себя дебютный матч. Главное, что команда выиграла и заработала три очка. Помогал ли я клубу в его трансфере? Может, совсем чуть чуть. Перед его переходом мы общались, я рассказал ему про клуб, город. Здорово, что он выбрал «Сочи». Ему все нравится.

— Много разговоров о твоем будущем, что ты сам можешь сказать насчет слухов о твоем уходе?

— Могу сказать так: на сегодня Ваня Дркушич — футболист «Сочи». Сейчас я на 100% сфокусирован на своей команде, хочу показывать свой максимум в каждой игре. «Сочи» многое сделал для меня. Посмотрим, что будет дальше. Думаю, у каждого футболиста есть такая цель — поиграть в Европе. Но мне все нравится здесь, в России. Не знаю, что будет дальше.

— Малком уходит из «Зенита» в Саудовскую Аравию. Можешь ли ты назвать его самым сильным соперником в своей карьере?

— Малком — просто топ, отличный игрок, но я не могу назвать его самым сложным соперником в своей карьере. У меня не было с ним проблем.

— А кто самый сильный нападающий в РПЛ на твой взгляд?