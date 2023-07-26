«Сочи» одержал победу над «Факелом» в матче Кубка России

«Сочи» одержал победу над «Факелом» в матче группового этапа Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Воронеже и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. У сочинцев голами отметились Мигел Силвейра, Кирилл Кравцов и Кирилл Заика . Единственный мяч вороженцев забил Василий Черов . С 68-й минуты хозяева играли вдесятером, поскольку защитник Федор Кудряшов получил красную карточку.

Далее «Балтика» сыграет в рамках турнира с «Ахматом» 10 августа в гостях. «Крылья Советов» днем ранее примут «Зенит». «Сочи» 9 августа сразится на выезде с «Оренбургом», а «Факел» в этот же день сыграет в гостях с ЦСКА.