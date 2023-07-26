«Зенит» нашел замену Венделу в бразильском «Сан-Паулу»

Полузащитник «Сан-Паулу» Родриго Нестор может переехать в Россию. 22-летний бразилец входит в сферу интересов «Зенита», который хочет заменить 22-летним футболистом его соотечественника Вендела.

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Как сообщает журналист Андре Плихал на своей странице в «Твиттере», сине-бело-голубые видят в Родриго замену Венделу, который близок к уходу из питерского клуба.

Источник отмечает, что сделке по покупке игрока «Сан-Паулу» могут поспособствовать хорошие отношения руководителей «Зенита» с агентом футболиста Андре Кюри. Он также является представителем бывшего нападающего петербуржцев Юри Алберто.