«Зенит» нашел замену Венделу в бразильском «Сан-Паулу»

Полузащитник «Сан-Паулу» Родриго Нестор может переехать в Россию. 22-летний бразилец входит в сферу интересов «Зенита», который хочет заменить 22-летним футболистом его соотечественника Вендела.
Как сообщает журналист Андре Плихал на своей странице в «Твиттере», сине-бело-голубые видят в Родриго замену Венделу, который близок к уходу из питерского клуба.
Источник отмечает, что сделке по покупке игрока «Сан-Паулу» могут поспособствовать хорошие отношения руководителей «Зенита» с агентом футболиста Андре Кюри. Он также является представителем бывшего нападающего петербуржцев Юри Алберто.
Родриго Нестор является воспитанником «Сан-Паулу». Всего за эту команду он провёл 162 матча, забил 10 мячей и отдал 22 результативные передачи. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 28 февраля 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 7 млн.