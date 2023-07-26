Игрок "Кубани" рассказал, как на стадионе в Нальчике резали барана

«Принесли на поле барана, положили на пленку. Все головы опустили, руки сложили, глаза закрыли — и молятся. Я думал, что всем надо молиться. Я стал повторять, и чувствую, что на меня по бокам кто-то смотрит.



До меня дошло: это им по религии надо было молиться! Смекнул, опустил руки, поднял голову.



Долго потом смеялись!» — заявил Чуперка.