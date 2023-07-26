Аршавин отказался участвовать в шоу Дзюбы и Слуцкого

Полузащитник "Кубани" Валерий Чуперка вспомнил, как сорвался его трансфер в ЦСКА в 2016 году. "Мы давно знакомы с Леонидом Слуцким, я должен был переходить к нему в ЦСКА в 2016-м. Но потом Слуцкий уехал, а Гончаренко я не нужен был", — сказал Чуперка.