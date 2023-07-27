«Ливерпуль» объявил об уходе Хендерсона в «Аль-Иттифак». Игрок провёл в клубе 12 лет

«Так как его глава на «Энфилде» подходит к концу с переходом в «Аль-Иттифак» из Саудовской Аравии, все в футбольном клубе «Ливерпуль» хотели бы выразить официальную благодарность за всё, что Джордан Хендерсон сделал для клуба за свои 12 лет в составе красных», — гласит официальное заявление мерсисайдцев.