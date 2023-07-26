Аршавин отказался участвовать в шоу Дзюбы и Слуцкого
Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин заявил, что не хочет принимать участие в шоу с участием бывшего тренера «Рубина» Леонида Слуцкого и нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.
«Пошел бы к Слуцкому и Дзюбе, если бы получил приглашение? Нет. Особо не смотрел, но выхватил пару слов мата из первого выпуска. На этом просмотры и закончил.Если бы целиком увидел, можно было судить, зашло или нет. А так просто не понравился мат. Слишком много его там. Сам тоже ругаюсь, но для публичной программы концентрация чересчур велика. По отзывам других людей ясно, что многие того же мнения», – цитирует Аршавина «Матч ТВ».
С 5 апреля 2022 года Дзюба и Слуцкий занимаются совместным проектом на Youtube-канале «Коммент.Шоу». Первым гостем программы был Василий Березуцкий. В их шоу также принимали участие несколько футболистов: Роман Павлюченко, Александр Самедов, Алан Дзагоев, Дмитрий Тарасов и другие.
Последним клубом Слуцкого был казанский «Рубин», который он покинул 15 ноября 2022 года.
Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года с возможностью продления на еще один сезон.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 3,5 миллиона евро.
В текущем сезоне 34-летний форвард принял участие в двух встречах «Локомотива» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями, проведя на поле в общей сложности 119 минут. За этот отрезок в его активе одна желтая карточка.