Аршавин отказался участвовать в шоу Дзюбы и Слуцкого

«Пошел бы к Слуцкому и Дзюбе, если бы получил приглашение? Нет. Особо не смотрел, но выхватил пару слов мата из первого выпуска. На этом просмотры и закончил.Если бы целиком увидел, можно было судить, зашло или нет. А так просто не понравился мат. Слишком много его там. Сам тоже ругаюсь, но для публичной программы концентрация чересчур велика. По отзывам других людей ясно, что многие того же мнения», – цитирует Аршавина «Матч ТВ».