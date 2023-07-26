ЦСКА забил шесть безответных мячей в ворота "Оренбурга" в кубковой встрече

Серебряный призер прошлого сезона ЦСКА одержал первую победу в официальных матчах этим летом. Армейцы разгромили на выезде "Оренбург" со счетом 6:0 в стартовой встрече в Кубке страны.

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"Красно-синие" начали сезон с двух чувствительных поражений: от питерского "Зенита"(0:0, 4:5) в поединке за Суперкубок и "Урала" (1:2) в рамках Премьер-лиги. Выезда в Оренбург болельщики москвичей наверняка ожидали с опаской. В первом туре чемпионата "бело-голубые" хоть и уступили "Спартаку"(2:3), но вели в счете по ходу встречи и моментами выглядели очень даже неплохо.

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Впрочем, навязать борьбу ЦСКА "Оренбургу" так и не удалось. Команда Иржи Ярошика, ставшего в свое время звездой как раз в стане армейцев, доигрывала матч вдевятером после удалений Алексея Кеняйкина и Михаила Сивакова. В результате гости забили аж шесть мячей: отличились Ярослав Арбузов, Бахтиер Зайнутдинов, Милан Гайич, Федор Чалов, Матвей Кисляк и Никита Ермаков.

- Было непросто: и искусственное поле, и погодные условия. В Москве такой жары не было давно, стоит прохлада, и нужно было адаптироваться к новой обстановке. Думаю, при такой погоде фактор лишнего игрока стал ключевым, роковым для соперника. После того как мы сделали счет 4:0, стало все окончательно ясно. Местные зрители не должны критиковать своих футболистов, им пришлось очень непросто. Так бывает, когда что-то идет не по твоему сценарию, - заявил главный тренер ЦСКА Владимир Федотов, работавший всего несколько лет назад в "Оренбурге".

Стартовал с победы в Кубке еще один столичный клуб - "Локомотив": "железнодорожники" одолели на своем поле со счетом 2:1 "Урал".

После яркого весеннего отрезка в прошлом сезоне "красно-зеленые" считаются многими специалистами чуть ли не главными претендентами на борьбу за чемпионство с "Зенитом". Как оно будет на деле - покажет время. Но первые июльские матчи "Локомотива" оставили двоякое впечатление. С одной стороны, команда проявляла характер как во встрече с "Рубином" (2:2), так и с уральцами, с другой - в обеих играх у москвичей возникали большие проблемы. Главный тренер "железнодорожников" Михаил Галактионов связывает это с тем, что футболисты все еще не отошли от тяжелых нагрузок на сборах.

- Думаю, та тяжелая работа, которую мы сделали при подготовке к сезону, в дальнейшем поможет ребятам, - уверен Галактионов.

Во встрече с "Уралом", как и с "Рубином", "Локомотив" пропустил первым, но затем переломил ситуацию. На гол Тимура Аюпова хозяева ответили точными ударами французского нападающего Вильзона Изидора и игрока сборной Армении Наира Тикнизяна, вышедшего на замену в перерыве. Этот гол стал для Тикнизяна шестым за "красно-зеленых" в чемпионате и Кубке в календарном году, что является лучшим показателем среди всех крайних защитников, выступающих в России.

- Наир находится в хорошей форме. Он без проблем действует и в глубине - с краю защиты, и при необходимости, когда нужно надавить на определенные зоны, появляется фланговым атакующим игроком. Для нас это отличная опция, - подчеркнул Галактионов.

Не может не беспокоить болельщиков "Локомотива" форма Артема Дзюбы. У форварда нет результативных действий в первых двух играх сезона, а в последний раз он забивал в конце апреля "Химкам" (5:2), вылетевшим впоследствии из Премьер-лиги. В то же время другой нападающий "красно-зеленых" Изидор, чаще появляющийся на поле со скамейки, отличился в восьми поединках первенства подряд после выхода на замену. Многие болельщики московской команды считают, что Изидор сейчас больше Дзюбы заслуживает место в стартовом составе.

Что касается "Урала", то "шмели" на старте сезона оставляют приятное впечатление. В первом туре РПЛ команда Виктора Гончаренко одолела ЦСКА (2:1), а теперь едва не огорчила "Локомотив". По словам Гончаренко, его футболистам объективно сложно доминировать во встречах с более именитыми соперниками.

- Мы не могли стереть из памяти матч против армейцев, который отнял много эмоциональных сил. Начало с "Локомотивом" было хорошим, но потом уровень упал. У них сильный состав, им есть кем усилить игру. Когда ты ошибаешься в простых ситуациях против таких клубов, как ЦСКА и "Локомотив", то это вопрос психологии. Сложно противостоять таким командам, доминировать. Но пробовать нужно, - считает Гончаренко.

Второй матч группы "В" между "Ростовом" и казанским "Рубином" состоялся накануне вечером и завершился после подписания номера "РГ" в печать.

Второе поражение подряд при новом главном тренере чехе Марцеле Личке потерпело "Динамо": после проигрыша во встрече с "Краснодаром" (1:3), "бело-голубые" уступили по пенальти в Кубке "Пари НН" (1:1, 3:4).

Назначение Лички в "Динамо" болельщики москвичей восприняли с оптимизмом. Все же Марцел здорово проявил себя в скромном "Оренбурге", его футболисты показывали яркую игру, добивались результата. Но первые матчи динамовцев при Личке откровенно разочаровали. Как и при сербе Славише Йокановиче "бело-голубые" проваливаются в обороне, да и в атаке выглядят не сказать что феерично.

Сам Личка пока не спешит нагнетать ситуацию. По его словам, за короткий промежуток времени практически невозможно что-либо кардинально поменять.

"Пока ребята только привыкают к моим требованиям, так как мы вместе работаем всего месяц. Я уже говорил, повторюсь снова: нельзя построить за три недели то, что мы в "Оренбурге" строили на протяжении трех лет. Это невозможно. Нужно время, на ошибках учишься и прогрессируешь", - уверен Личка.

Благодаря победе "Пари НН" как минимум на двое суток вышел на первое место в группе "D" с двумя очками. Напомним, что по регламенту за успех по пенальти команда зарабатывает не три балла, а два. Второй матч этого квартета - между "Краснодаром" и московским "Спартаком" - состоится завтра вечером.

Где будем смотреть

27 июля, четверг, "Матч ТВ"