Бывший футболист сборной России посоветовал Тикнизяну моментально уезжать в Германию

Экс-футболист сборной России Кирьяков посоветовал игроку "Локомотива" Тикнизяну уезжать в Германию
Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков посоветовал игроку московского «Локомотива» Наиру Тикнизяну уехать в бременский «Вердер», который заинтересован в трансфере защитника, передает Metaratings.
«Тикнизяну надо моментально уезжать в Германию. Даже если он будет уступать в каких-то моментах и не соответствовать определенным требованиям. Всегда можно быстро перестроиться», — сказал Кирьяков.
Журналист Иван Карпов сообщил в своем Telegram-канале, что «Вердер» готов купить Тикнизяна за 2,5 миллиона евро.
Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных заявил «Чемпионату», что клуб готов расстаться с Тикнизяном за 5,5 миллиона евро.
В сезоне-2022/23 футболист провел 37 матчей, забил пять голов и отдал пять результативных передач.
Ранее Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что не видит ничего выдающегося в Тикнизяне.