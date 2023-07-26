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Экс-футболист сборной России Кирьяков посоветовал игроку "Локомотива" Тикнизяну уезжать в Германию

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков посоветовал игроку московского «Локомотива» Наиру Тикнизяну уехать в бременский «Вердер», который заинтересован в трансфере защитника, передает Metaratings.

Бывший футболист сборной России посоветовал Тикнизяну моментально уезжать в Германию
© globallookpress.com

«Тикнизяну надо моментально уезжать в Германию. Даже если он будет уступать в каких-то моментах и не соответствовать определенным требованиям. Всегда можно быстро перестроиться», — сказал Кирьяков.

Журналист Иван Карпов сообщил в своем Telegram-канале, что «Вердер» готов купить Тикнизяна за 2,5 миллиона евро.

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных заявил «Чемпионату», что клуб готов расстаться с Тикнизяном за 5,5 миллиона евро.

В сезоне-2022/23 футболист провел 37 матчей, забил пять голов и отдал пять результативных передач.

Ранее Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что не видит ничего выдающегося в Тикнизяне.

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