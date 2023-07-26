Футболист пробил легкое в столкновении с игроком «Манчестер Юнайтед»

Футболист "Рексема" Маллин пробил легкое в столкновении с вратарем "Манчестер Юнайтед" Бишопом
Нападающий валлийского «Рексема» Пол Маллин в товарищеском матче с английским «Манчестер Юнайтед» пробил легкое в столкновении с вратарем манкунианцев Нэйтаном Бишопом, сообщает Daily Mail.
Футболисты столкнулись на 12-й минуте встречи. Маллин самостоятельно покинул поле в кислородной маске.
Голкипер извинился перед форвардом в своих социальньных сетях.
«Я допустил ошибку, не имея злого умысла, это был несчастный случай. Желаю скорейшего выздоровления и надеюсь увидеть тебя снова как можно быстрее», — написал Бишоп.
«Рексем» победил со счетом 3:1. В составе победителей точными ударами отметились Эллиотт Ли, Аарон Хэйден и Сэм Долби. За «Манчестер Юнайтед» точным ударом отметился Марк Хурадо. В начале второго тайма был удален футболист «Манчестера» Дэниел Гор.
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