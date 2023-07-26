Дубль и голевая передача Месси позволили "Интеру Майами" одержать вторую победу подряд

Один из лучших игроков в истории футбола Лионель Месси продолжает покорять Северную Америку. "Интер Майами", за который выступает аргентинец, одержал уже вторую победу подряд. В Кубке лиг "цапли" разгромили "Атланту". Вклад в успех Месси был решающим: два забитых мяча и результативная передача.

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Кубок лиг - молодой турнир, который в этом году обрел статус официального под эгидой североамериканской конфедерации футбола (КОНКАКАФ). Участие в нем принимают все 47 клубов североамериканской Высшей футбольной лиги (МЛС) и элитного мексиканского дивизиона Лиги МХ. На время турнира чемпионаты обеих лиг приостанавливаются.

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На групповом этапе 45 команд (чемпионы МЛС и Лиги МХ попадают в плей-офф автоматически) поделены на 15 групп. В тройку с "Интером Майами" попали мексиканский "Крус Асуль" и "Атланта". Месси приехал как раз к старту турнира. В первом туре его удар со штрафного в добавленное время принес "Интеру" победу над "Крус Асулем" - 2:1. Теперь величие аргентинца почувствовала на себе "Атланта".

Если Лионель Месси продолжит такими темпами, то совсем скоро станет лучшим борбардиром "Интера Майами" в истории

В предыдущем матче Лео появился на поле лишь на 54-й минуте, теперь он оказался в стартовом составе. И уже к 28-й минуте оформил дубль. Причем первый гол Месси забил после дальней передачи своего многолетнего партнера по "Барселоне" Серджи Бускетса, который тоже перебрался в Майами.

Забитые мячи форвард отметил в стиле персонажа супергеройской киновселенной, бога Тора, выставив руку для воображаемого молота. Но ведь действительно, Месси для футбольной Северной Америки все равно что небожитель.

До конца встречи аргентинец не доиграл, покинув поле на 78-й мнуте. А вместе с ним к выходу потянулись и многие болельщики с трибун. Видимо, главному тренеру "Интера" Херардо Мартино придется регулярно ставить Месси в"старт", чтобы трибуны всегда были заполненными.

Интересно, что "Атланта" стала юбилейным, сотым клубом, пропустившим в официальных матчах от Месси. А еще если аргентинец продолжит в том же темпе, то очень скоро станет рекордсменом "Интера Майами" по голам. Пока титул лучшего бомбардира клуба удерживает соотечественник Лео, Гонсало Игуаин, "настрелявший" 30 мячей в 79 матчах. Вполне досягаемая планка для Месси, не правда ли?

Хотя сейчас важнее турнирные перспективы "Интера". Благодаря победе над "Атлантой" клуб из Майами уже пробился в плей-офф Кубка лиг. Важно отметить, что этот турнир - хорошая возможность пробиться в Лигу чемпионов КОНКАКАФ. В главное клубное соревнование континента кубок делегирует три лучших команды.

В Лигу чемпионов можно выйти и через МЛС, основной турнир, где выступает "Интер". Правда, "цаплям" сделать это будет архисложно. Для начала надо попасть в зону плей-офф (топ-9) в своей конференции (МЛС устроена по примеру других североамериканских спортивных лиг). И вот тут дела у "Интера" не очень хороши: всего лишь последнее, 15-е место на Востоке и небольшие шансы на выход в плей-офф. Хотя с Месси все уже кажется не таким безнадежным.

После перехода Лионеля Месси меняется жизнь не только непосредственно "Интера Майами", но и всего североамериканского футбола. "Футбол в США разделится на до и после Месси", - уверен совладелец "цапель" Хорхе Мас. И пока что цифры подтверждают правоту его слов. По данным телеканала TyC Sports, аудитория дебютного матча Месси за клуб из "Майами" составила 12,5 млн человек. Это самый популярный футбольный матч в истории американского телевидения. Более того, отмечается, что трансляция этой игры оказалась более востребованной, чем финальная серия плей-офф НА-2022 между "Бостоном" и "Голден Стэйт". Ее матчи смотрели в среднем 12,4 млн зрителей. Тут еще можно вспомнить слова другого совладельца "Интера" англичанина Дэвида Бекхэма о том, что презентацию Месси в новом клубе посмотрели 3,5 миллиарда человек.

Важно отметить, что у такого яркого начала Лионеля в Северной Америке есть и бытовая сторона. В Майами Месси погружен в по-настоящему семейную атмосферу. На его матчи ходит даже мама Селия, в перерыве сыновья развлекаются на поле с мячом, камера периодически выхватывает влюбленные глаза супруги футболиста Антонеллы Рокуццо.