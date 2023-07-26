Рейс с футбольным клубом «Актобе» отменили из-за санкций в отношении авиакомпании

«По поводу прилета футбольного клуба "Актобе" в Грузию разъясняем, что согласно первоначальной заявке, чартерный рейс должна была выполнить российская авиакомпания "ЮВТ Аэро", которая под санкциями и находится в черном списке Евросоюза. Вместе с этим, на воздушное судно, которое планировало полет, наложены ограничения производителя. Соответственно, Агентство гражданской авиации Грузии не выдало разрешения на полет указанной авиакомпании», – рассказали в грузинском агентстве.